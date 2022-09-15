Азербайджан стверджує, що конфлікт з Вірменією загострився 12 вересня

Міністерство оборони Азербайджану у четвер, 15 вересня, оновило список військовослужбовців, які загинули під час останнього збройного конфлікту з Вірменією.

Згідно з цією інформацією, з 12 вересня загинув 71 азербайджанський військовослужбовець. 63 загиблі були військовослужбовцями Міноборони, а восьмеро – Держприкордонслужби.

За версією Азербайджану, Збройний конфлікт між двома країнами спалахнув 12 вересня з провокацій із боку вірменських солдатів. Вірменія ж стверджує, що конфлікт почався 13 вересня з обстрілів Азербайджанськими військами її території. Також Вірменія повідомила про загибель 105 своїх солдатів і заперечила, що провокувала Азербайджан.

Бої між двома країнами припинилися ввечері 14 вересня. Вірменія навіть просила допомоги в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди входять також Росія, Білорусь, Таджикистан, Казахстан і Киргизстан, але організація відмовилася надсилати в регіон миротворців, наголошуючи на сподіваннях, що конфлікт буде вирішено дипломатичним шляхом.