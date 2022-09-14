Збройний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією продовжує розростатися

Після боїв 13 вересня між Азербайджаном і Вірменією, які закінчилися перемир’ям, ситуація між двома країнами знову загострилася. Азербайджан продовжує наполягати на тому, що вірменські війська й надалі вчиняють провокації, а Вірменія заявляє про обстріли своєї території з боку Азербайджану. Голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив, що його країна вже втратила 105 військових.

Зокрема, про серйозне загострення заявило Міністерство оборони Вірменії. Згідно з його заявою, Азербайджан обстрілює її суверенну територію ракетно-артилерійськими системами і безпілотниками.

«Починаючи з 13 години [за місцевим часом] по всьому кордону від Сотка до Горіса, противник відновив інтенсивні ракетно-артилерійські удари, обстрілюючи мирні населені пункти, широко застосовуючи безпілотники. Примітно, що ударів було завдано також за транспортними засобами Федеральної служби безпеки РФ, які виконують гуманітарну місію в зоні бойових дій. Це чергове свідчення того, що, незважаючи на заяви офіційного Баку, азербайджанські ЗС не ставлять різниці між цілями», – заявило вірменське оборонне відомство.

Зазначимо, що Сотк – останнє село перед в’їздом на територію невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Азербайджан вважає Нагірний Карабах своєю територією і намагається відновити над нею контроль, втрачений під час першої карабаської війни, яка закінчилась у 1994 році.

Також у Міноборони Вірменії заявили, що паралельно з ракетно-артилерійськими ударами азербайджанські підрозділи розпочали спроби позиційного просування, а вірменська армія вживає заходів у відповідь.

Водночас Міноборони Вірменії також заявило, що інтенсивність обстрілів з боку Азербайджану зберігається на двох напрямках, а на інших вона знизилась.

За словами прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, за останні дні внаслідок «агресії Азербайджану» загинули 105 вірменських військових. Для порівняння, після боїв напередодні він заявляв про 49 загиблих.

Своєю чергою Азербайджан продовжує заявляти про провокації з боку Вірменії. Так, за інформацією азербайджанського Міністерства оборони, вірменські війська обстріляли їхні позиції біля Кельбаджарського району. Крім того, Міноборони Азербайджану заперечило, що азербайджанські військові обстріляли гуманітарний транспорт ФСБ.

«Поширена вірменською стороною інформація про нібито обстріли підрозділами азербайджанської армії військового об'єкта та автомобільної техніки ЗС Росії в Гегаркунікській області [Вірменії] є хибною і не відповідає дійсності», – наголосили в оборонному відомстві, пише «Інтерфакс-Азербайджан».

Там вважають, що Єреван, поширюючи подібну дезінформацію, «має на меті вивести свої широкомасштабні провокації на кордоні з Азербайджаном на міжнародний рівень і використовувати Організацію договору про колективну безпеку у своїх брудних цілях».

Також азербайджанська влада стверджує, що Вірменія вчиняє провокації попри заклики міжнародної спільноти й угоду про припинення вогню.

Додамо, що після початку збройного конфлікту Вірменія попросила допомоги в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди, зокрема, входить і Росія. Увідповідь ОДКБ не надала військової підтримки, але пообіцяла створити робочу групу для подальших дій.