Азербайджанська армія в Лачині

Міністерства оборони Вірменії й Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні. Збройний конфлікт тривав упродовж останньої ночі та призвів до загибелі щонайменше 49 вірменських солдатів. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян одразу попросив допомоги в президента Росії Владіміра Путіна, але зранку сторони домовилися припинити вогонь.

За версією міністерства оборони Азербайджану, початку бойових дій передували диверсії з боку Вірменії.

«У ніч на 12 вересня підрозділи збройних сил Вірменії здійснили масштабні диверсії на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин азербайджано-вірменського державного кордону. Диверсійні групи збройних сил Вірменії мінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на різних напрямках, використовуючи гірський рельєф місцевості та наявні ущелини в темний час доби. Внаслідок невідкладних заходів, вжитих нашими підрозділами з метою негайного запобігання цим діям, відбувся бій», – повідомило Міністерство оборони Азербайджану в вівторок, 13 вересня.

«Є втрати серед особового складу та бойової техніки збройних сил Вірменії, задіяних у диверсійних діях», – заявили там і додали, що також є втрати серед особового складу азербайджанської армії.

Як розповів речник Міністерства оборони Вірменії Арам Торосян, Азербайджан вдарив по вірменських позиціях о 00:05 у вівторок, 13 вересня. За його словами, азербайджанські військові почали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіса, Сотка та Джермука.

Після початку бойових дій прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну. Вони, зокрема, домовилися бути на оперативному зв’язку. Крім того, Вірменія вирішила звернутися по допомогу до країн, які входять до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Туди, крім Вірменії й Росії, входять ще Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

«Ухвалене рішення про офіційне звернення до Російської Федерації та до Організації Договору про колективну безпеку, а також до Ради Безпеки ООН з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу щодо агресії проти суверенної території Республіки Вірменія», – ідеться в рішенні Ради безпеки Вірменії.

У відповідь Азербайджан заявив, що відповідальність за загострення ситуації на кордоні лежить на військово-політичному керівництві Вірменії.

«Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту. Тому відповідальність лежить на військово-політичному керівництві Вірменії», – сказано в заяві азербайджанського оборонного відомства.

Водночас прем’єр Вірменії заяву Азербайджану спростував. Він переконує, що останніми днями азербайджанська сторона поширювала інформацію, «так би мовити, у жанрі інформаційної війни» нібито про напади вірменської армії.

Пізніше стало відомо, що сторони домовилися відновити режим припинення вогню. Він знову діє з 09:15 за місцевим часом, пише Trend.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в парламенті повідомив, що внаслідок бойових дій загинули 49 вірменських солдатів. Він додав, що ця кількість може зрости. Також відомо про трьох постраждалих цивільних.