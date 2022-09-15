Вірменія заявила про припинення вогню після нових зіткнень з Азербайджаном
Внаслідок дводенних боїв загинули 105 вірменських і 50 азербайджанських солдатів
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що завдяки участі міжнародної спільноти вдалося досягти угоди про припинення вогню з Азербайджаном. Про це він сказав в ефірі місцевого «Громадського телебачення», повідомила вранці в четвер, 15 вересня,вірменська служба «Радіо Свобода».
«Звісно, без домовленості було неможливо мати припинення вогню. Сподіватимемося, що Азербайджан продовжить дотримуватися режиму припинення вогню», – заявив Григорян.
Міністерство оборони Вірменії в середу заявило, що вогонь між двома країнами припинився о 20:00. За його інформацією, ніч на четвер пройшла без суттєвих порушень.
Інтенсивні бойові дії на вірмено-азербайджанському кордоні почалися опівночі 13 вересня. Вірменська сторона повідомила про щонайменше 105 загиблих, азербайджанська сторона – про 50 загиблих. Також є загиблі серед мирного населення Вірменії.
Офіційний Баку стверджує, що вдався до сили через «провокації», якими Єреван нібито намагається зірвати мирний процес між двома країнами. Вірменська сторона категорично відкидає ці звинувачення.