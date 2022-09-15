Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією тривали два дні

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що завдяки участі міжнародної спільноти вдалося досягти угоди про припинення вогню з Азербайджаном. Про це він сказав в ефірі місцевого «Громадського телебачення», повідомила вранці в четвер, 15 вересня,вірменська служба «Радіо Свобода».

«Звісно, ​​без домовленості було неможливо мати припинення вогню. Сподіватимемося, що Азербайджан продовжить дотримуватися режиму припинення вогню», – заявив Григорян.

Міністерство оборони Вірменії в середу заявило, що вогонь між двома країнами припинився о 20:00. За його інформацією, ніч на четвер пройшла без суттєвих порушень.

Інтенсивні бойові дії на вірмено-азербайджанському кордоні почалися опівночі 13 вересня. Вірменська сторона повідомила про щонайменше 105 загиблих, азербайджанська сторона – про 50 загиблих. Також є загиблі серед мирного населення Вірменії.

Офіційний Баку стверджує, що вдався до сили через «провокації», якими Єреван нібито намагається зірвати мирний процес між двома країнами. Вірменська сторона категорично відкидає ці звинувачення.