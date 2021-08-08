Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що малозабезпечені багатодітні сім’ї отримають по 2 тис. грн на кожну дитину до початку нового навчального року автоматично. Для отримання такої допомоги нікуди звертатися не потрібно.

«145 тисяч дітей з багатодітних родин отримають додаткові виплати до навчального року. За ініціативи президента Володимира Зеленського, уряд цього тижня схвалив рішення про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років», – розповів Шмигаль у неділю, 8 серпня.

За його словами, для отримання цих грошей жодного звернення подавати не потрібно. Виплати проводитимуть органи соціального захисту населення. Загальний розмір програми становитиме 290 млн грн.

Зазначимо, що вперше виплати по 2 тис. грн на кожну дитину з малозабезпечених багатодітних сімей наприкінці липня анонсував президент Володимир Зеленський. За словами його прес-секретаря Сергія Никифорова, такі виплати держава призначає у зв’язку з тим, що таким сім’ям готувати дітей до школи найважче.