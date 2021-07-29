Продовольчий банк тиждень працював у тестовому режимі, а з 9 серпня працюватиме на постійній основі

9 серпня цього року у Львові розпочне роботу продовольчий банк «Тарілка». Продукти з супермаркетів, термін придатності яких завершується, безкоштовно роздаватимуть потребуючим людям. Продоволючий банк працюватиме на вул. Кульпарківській, 158.

Робота над створенням продовольчого банку у Львові тривала упродовж двох років. І от 9 серпня він відкриє свої двері для відвідувачів. Установа стане першою в Україні та працюватиме за зразком закордонних аналогів. Продукти в банк на благодійній основі передаватимуть локальні виробники та магазини, а отримати їх зможуть потребуючі люди.

«Тестовий тиждень показав, що основний принцип роботи продовольчого банку – врятувати з поличок магазинів їжу на межі терміну придатності та передати її нужденним – добре працює не тільки закордоном, але й у Львові, в нашому банку на Кульпарківській, 158», – повідомили в громадській організації Tarilka.org, яка займається втіленням проекту.

Зразок продуктового набору, який можна буде отримати у банку їжі (фото Tarilka.org)

В ГО нагадали правила роботи продовольчого банку:

1. Реєстрація. Для отримання продуктового набору необхідно обов'язково та завчасно пройти реєстрацію за номером телефону +380 67 00 64 720. Для реєстрації потрібен паспорт, посвідчення пільгової категорії населення та номер телефону, за яким волонтери будуть контактувати з потребуючими. Отримати продуктовий набір можна буде у визначений день та час, про який волонтер повідомить завчасно по телефону. Якщо ви не зможете додзвонитися за вказаним номером – не хвилюйтеся. Волонтери обов’язково перетелефонують, як тільки у них з’явиться вільна хвилина.

2. Продуктовий набір. Після реєстрації відвідувач може отримати стільки продуктів, скільки поміщається у спеціальну торбинку «Тарілки». Продуктовий набір формує волонтер безпосередньо у банку. Відвідувач отримує набір із тих продуктів, які надійдуть цього дня.

3. Культура візиту до «Тарілки». Відвідувачів просять дотримуватись живої черги і поваги один до одного та волонтерів. Вхід у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонено. Заборонено відвідування продовольчого банку без захисної маски. На вході у приміщення необхідно пройти безконтактне вимірювання температури, а також помити та продезінфікувати руки. Після цього відвідувач має показати волонтеру посвідчення пільгової категорії населення.

Восени 2019 року Львівська міська рада надала ГО «Тарілка» в оренду на 10 років нежитлові приміщення на вул. Кульпарківській, 158 загальною площею 114 м2 для облаштування продовольчого банку. Ініціатором створення продовольчого банку є підприємець Ростислав Косюра, який понад 20 років жив і працював у Німеччині.