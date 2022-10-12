Тернопільський суд оштрафував багатодітну матір, яка просила милостиню разом з семирічним сином. Відомо, що її вже не вперше притягують за це до відповідальності. Попереднього разу суд обмежився лише усним попередженням, а вже вдруге він призначив їй 1,7 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, 14 вересня жінка жебракувала разом з семирічним сином на вулиці Торговиця (колишня Живова). Вона випрошувала у перехожих гроші та інші матеріальні цінності. Відтак на неї склали адмінпротокол за ч.2 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

До суду жінка не прийшла. Суддя Петро Гуменний винною та призначив їй мінімальне за цією статтею покарання: 1,7 тис. грн штрафу. Крім того, вона повинна заплатити 496 грн судового збору.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли цю жінку притягують до відповідальності за жебрацтво разом з дітьми. У квітні її вже судили за жебракування біля автовокзалу на цій самій вулиці. Оскільки це було перше порушення, її не штрафували, тоді вона отримала лише усне попередження.

Крім цього, її неодноразово судили за неналежне виховання дітей, оскільки жінка не забезпечує їм нормальних умов проживання. В 2019 році її позбавили батьківських прав щодо п'яти дітей.