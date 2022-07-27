Дубенський суд призначив 850 грн штрафу жінці, 13-річний син якої жебракував у місті. Її визнали винною в неналежному виконанні батьківських обов'язків. В суді вона пояснила, що не знала про вчинок сина, і пообіцяла, що такого не повториться.

Як йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, інцидент стався 14 липня ввечері. 13-річний хлопець поїхав у Дубно, щоб просити милостиню. Він жебракував біля кафе «Париж» на вулиці Кирила і Мефодія.

У суді мати визнала провину та пообіцяла, що такого більше не повториться. За її словами, син поїхав у Дубно без дозволу. Відомо, що жінка не працює, але у хлопця також є батько, який має підробітки.

Суддя Олександра Жуковська визнала її винною у порушенні ч.1 ст. 185 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) та призначив 850 грн штрафу. У разі несплати штрафу протягом 15 днів його сума буде подвоєна.

Також жінка повинна заплатити 496 грн судового збору.