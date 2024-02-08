75-річний Мирослав Маринович залишив посаду проректора, однак далі викладатиме в університеті

Відомий правозахисник, дисидент Мирослав Маринович залишив посаду проректора Українського католицького університету, однак залишиться викладати в університеті. Мирослав Маринович пропрацював проректором близько 24 років.

Як повідомили у четвер, 8 лютого, в УКУ, Мирослав Маринович оголосив про рішення залишити посаду проректора із призначення та місії УКУ. Відтепер він буде виконувати функції радника ректора університету Тараса Добка, президента Інституту релігії та суспільства УКУ, а також продовжить викладати.

«Іде 27-й рік моєї праці у спільноті УКУ. З 1 жовтня я 1997 року я працюю у Львівській богословській академії, яка потім стала УКУ. З 2000 року я є проректором університету та членом ректорату. Нещодавно мені виповнилося 75 років. Свого часу блаженніший Любомир Гузар, коли йому виповнилося 75, написав прохання до Папи про зречення влади. Я хочу скласти з себе повноваження проректора, і зробити це в такий спосіб, як свого часу блаженніший Любомир – передати владу ще теплою рукою», – пояснив своє рішення Мирослав Маринович.

Він зауважив, що йде з посади проректора, але не з УКУ.

Від дня заснування Українського католицького університету Мирослав Маринович був одним із його лідерів. «Він був серед ініціаторів цих процесів і, що найважливіше, знаходив рішення. Мирослав є беззаперечним моральним лідером і залишається авторитетом для молоді. Його феномен в тому, що ті сенси, які він несе, завжди актуальні», – зауважив ректор УКУ Тарас Добко.