Цей смачний десерт готується з додаванням ряжанки, що робить тісто вологим і надає йому трохи кислуватий смак із пряженим відтінком, ідеться в рецепті на сайті Picante Cooking.

Інгредієнти:

100 грамів цукру;

50 грамів вершкового масла;

30 мл рому чи коньяку;

4 банани, розрізані навпіл уздовж;

180 грамів борошна;

30 грамів какао;

1,5 ч.л. розпушувача;

½ ч.л. кориці;

150 мл ряженки або кефіру кімнатної температури;

120 грамів масла кімнатної температури для тіста;

2 яйця, кімнатної температури;

120 грамів коричневого чи білого цукру;

1 ч.л. ванільного екстракту чи ½ пакетика ванільного цукру;

вершки 33% для подачі.

Спосіб приготування

Візьміть сковорідку, що можна використовувати і на плиті, і в духовці. Висипте у неї цукор і прогрівайте, помішуючи час від часу, допоки цукор не розтопиться і не набуде бурштинового відтінку. Після цього додайте в цукор ром і масло і вимішуйте та прогрівайте далі, доки затверділа від холодних інгредієнтів карамель знову не стане рідкою. Викладіть на карамель банани зрізом донизу, заклавши все дно сковорідки.

Для тіста помістіть у глибоку миску чи чашу планетарного міксера вершкове масло та цукор і добре розітріть. Продовжуючи розтирати масло з цукром, введіть по одному яйця і влийте ванільний екстракт. Не припиняючи збивати тісто, додайте ряжанку чи кефір.

В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти. Додайте їх до вологої частини і добре вимішайте. Накрийте тістом банани у сковорідці, розподіляючи його лопаткою так, щоб банани були вкриті тістом повністю. Поставте пиріг до розігрітої до 180 градусів духовки і випікайте 35-40 хвилин, доки зубочистка, встромлена по центру пирога, буде виходити сухою. Дістаньте пиріг з духовки і залишити на 10 хвилин в сковорідці. Після цього обережно відділіть ножем тісто від країв сковорідки. Накрийте сковорідку великою тарілкою і переверніть. За потреби, постукайте по дну сковорідки, щоб пиріг випав.

Якщо у вас немає сковорідки, в якій можна смажити і пекти, можна приготувати пиріг у застеленій пергаментом формі, але не роз’ємній. Зробіть карамель на сковорідці і перелийте її у форму, куди викладете банани і тісто.