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Банановий пудинг. Рецепт дня0
Це ідеальний варіант для домашнього десерту чи перекусу до чаю
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Банановий пудинг готується легко та швидко. Існує багато варіантів його приготування – від духовки до мікрохвильовки, з манкою або сиром. Appetito пропонує класичний варіант.
Інгредієнти:
- молоко – 1 літр;
- цукор – 150 г;
- борошно – 50 г;
- банан – 2 штуки;
- ванілін – 1 пакетик;
- кукурудзяний крохмаль – 50 г;
- жовтки – 4 штуки;
- бісквітне печиво – 200 г.
Як приготувати:
- Спочатку потрібно налити чверть молока в миску. До нього вводимо яєчні жовтки та збиваємо.
- В іншій мисці змішуємо цукор, борошно, крохмаль та ванілін.
- Залишок молока наливаємо в каструлю, доводимо до кипіння, помішуючи ложкою, а потім одразу знімаємо каструлю з вогню.
- Пересипаємо сухі інгредієнти до яєць з молоком та розмішуємо до розчинення грудочок.
- Отриману суміш виливаємо до молока в каструлі на слабкому вогні та помішуючи варимо ще пару хвилин після повторного закипання.
- Коли маса загустіла, знімаємо з вогню та накриваємо кришкою, щоб вона трохи охолола.
- Печиво потрібно подрібнити в крихту блендером та насипати половину у підготовлені чашки або піали.
- Банани нарізаємо кружечками та викладаємо половину зверху на печиво. Заливаємо все половиною пудингу. Потім знову робимо шар з печива, бананів та пудингу.
- Готові порції бананового пудингу можна прикрасити на свій смак.
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