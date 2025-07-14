Банановий пудинг готується легко та швидко. Існує багато варіантів його приготування – від духовки до мікрохвильовки, з манкою або сиром. Appetito пропонує класичний варіант. Інгредієнти: молоко – 1 літр;

цукор – 150 г;

борошно – 50 г;

банан – 2 штуки;

ванілін – 1 пакетик;

кукурудзяний крохмаль – 50 г;

жовтки – 4 штуки;

бісквітне печиво – 200 г. Як приготувати: Спочатку потрібно налити чверть молока в миску. До нього вводимо яєчні жовтки та збиваємо. В іншій мисці змішуємо цукор, борошно, крохмаль та ванілін. Залишок молока наливаємо в каструлю, доводимо до кипіння, помішуючи ложкою, а потім одразу знімаємо каструлю з вогню. Пересипаємо сухі інгредієнти до яєць з молоком та розмішуємо до розчинення грудочок. Отриману суміш виливаємо до молока в каструлі на слабкому вогні та помішуючи варимо ще пару хвилин після повторного закипання. Коли маса загустіла, знімаємо з вогню та накриваємо кришкою, щоб вона трохи охолола. Печиво потрібно подрібнити в крихту блендером та насипати половину у підготовлені чашки або піали. Банани нарізаємо кружечками та викладаємо половину зверху на печиво. Заливаємо все половиною пудингу. Потім знову робимо шар з печива, бананів та пудингу. Готові порції бананового пудингу можна прикрасити на свій смак.

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