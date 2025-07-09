Домашнє морозиво з кавуна – це ідеальний літній десерт, який готується всього з двох інгредієнтів: кавуна та згущеного молока. Завдяки згущеному молоку сорбет набуває приємної солодкості, ніжної консистенції та стійкої текстури. Процес приготування простий і не потребує спеціального обладнання, достатньо заморозити кавун і збити його в блендері. Рецепт від Shuba.

Інгреієнти:

кавун – 1 шт.;

1 шт.; згущене молоко – 300 г.

Спосіб приготування:

Для приготування кавунового сорбету знадобиться близько 900 грамів м’якоті без кісточок, нарізаної кубиками та попередньо замороженої.

Після заморожування кавун подрібнюється разом зі згущеним молоком у кухонному комбайні до однорідної, кремової консистенції.

Готовий сорбет варто охолодити ще кілька годин у морозилці, щоб він набув ідеальної текстури.

Заморожені кубики кавуна можна зберігати до місяця, а сам десерт – до двох тижнів.