Ціна викрадених годинників коливалася від 500 до 25 тис. доларів США

У Київській області поліцейські спецпризначенці затримали організовану групу професійних обкрадачів елітних маєтків. Як повідомив начальник київської обласної поліції Андрій Нєбитов, учасниками злочинної групи були громадяни Азербайджану.

«Злодії обчищали маєтки заможних громадян вночі поки господарі спали. На справу приїздили на престижних іномарках, проникали до осель навіть попри охоронні системи, використовували маскування», – розповів Нєбитов у п’ятницю, 23 квітня.

За його словами, обкрадачів затримали в четвер, 22 квітня, після того, як вони обікрали елітний маєток в Козині Київської області. Тоді вони забрали з будинку готівку і 15 дорогих наручних годинників вартістю 3 млн грн. Самі годинники коштували від 500 до 25 тис. доларів США. Відомо, що обкрадачі вдерлись до садиби потерпілого через вікно гаража.

Нєбитов повідомив, що поліцейські встановили автомобіль учасників злочинної групи і дізналися, де вони переховуються. До затримання бандитів залучали підрозділ спеціального призначення.

У злодіїв вилучили спецобладнання, документи та викрадене майно, яке фігуранти намагались сховати на горищі», – повідомив начальник поліції Київщини.