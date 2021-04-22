У США затримали велике злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на обкраданнях банківських сейфів. Банду організували українці, які мали також громадянство США, повідомило в четвер, 22 квітня, Міністерство внутрішніх справ України.

До злочинної організації увійшло щонайменше 25 осіб. Тільки у 2015-2016 роках у Києві жертвами зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом на майже 170 млн грн або понад 30 млн доларів США. Викрадені гроші вони легалізували у США, де їм тепер загрожує до 20 років в’язниці, йдеться в повідомленні МВС.

За інформацією українських правоохоронців, рішення створити злочинну організацію її засновники прийняли у 2012 – 2015 роках.

«У період із червня 2015 року по березень 2018 року організатори підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, у тому числі ще одного громадянина України, який також є громадянином США. У 2015-2016 роках учасники цієї злочинної організації підготувалися та вчинили таємне викрадення майна 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ у м. Києві на загальну суму 169,181 млн гривень, що становить 34,869 млн доларів США. Окрім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму», – повідомили в МВС.

Аби вчиняти ці злочини, вони також підробляли паспорти і договори оренди банківських сейфів.

Окрім України, учасники цієї злочинної організації орудували в Білорусі, Молдові, Латвії та Північній Македонії. Спроби обікрасти банківські сейфи у Грузії, Азербайджані та Узбекистані зірвали місцеві правоохоронці.

Учасники групи покинули Україну в 2015-2018 роках. У США їм інкримінують відмивання злочинних доходів. Затриманим загрожує 20 років в’язниці лише у США. Також кримінальні провадження проти них розслідуються і в Україні.