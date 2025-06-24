ZAXID.NET підготував добірку відкритих басейнів та озер в різних районах Закарпаття з переліком послуг, цінами та маршрутами – вам залишилось лише обрати.

УЖГОРОД

«Аква Ріо Парк»

Де розташований: вул. Підградська, 33 поруч з парком «Підзамковий».

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 7:00 до 21:00.

Ціни: від 300 до 500 грн, в залежності від періоду доби та дня тижня. Детальніше: Instagram.

Aqua Rio Park — це сімейно‑розважальний комплекс поруч з парком «Підзамковий» в Ужгороді, з великим 25×17 м басейном (глибина 1,4-1,8 м) зі спортивним нахилом, декількома меншими відкритими і критими басейнами для підлітків та дітей, а також водні гірки, джакузі, сауни, бар біля води та спортивний майданчик.

Zinedine

Де розташований: с. Баранинці, вул. Садова, 39.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 9:00 до 21:00.

Ціни: дорослий квиток – 450 грн, а дитячий – 350 грн за цілий день перебування.

«Золота гора»

Де розташований: с. Барвінок.

Навігація: Google.

Графік роботи: Щоденно з 8:00 до 22:00.

Ціни: дорослі – 500 грн (2 год), увесь день – 1000 грн, діти до 150 см – 250 грн (2 год), увесь день – 500 грн, для малечі зростом до 110 см вхід безкоштовний.

«Золота гора» – це ранчо з гарячими джерелами на околиці Ужгорода. На території – кілька термальних басейнів та великий прісний басейн із зоною для плавання, а також SPA-комплекс.

Детальніше: сайт.

«Богольвар»

Де розташований: Ужгородський р-н, с. Анталовці, вул. Миру, 17А.

Навігація: Google.

Графік роботи: вівторок-неділя з 9:00 до 21:00.

Ціни: з вівторка по четвер – 800 грн (дорослі), 550 грн (діти 6-12 років), з п’ятниці по неділю – 900 грн (дорослі), 650 грн (діти 6-12 років), для дітей до 6 років у супроводі дорослих вхід безкоштовний.

Басейни комплексу «Богольвар» за 30 км від Ужгорода облаштовані шезлонгами та парасольками і розташовані посеред лісу. Для мешканців комплексу відвідування басейнів безкоштовне.

Детальніше: сайт.

ЧОП

Аквапарк «Європа»

Де розташований: с. Соломоново, вул. Головна, 89.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно, денні купання – з 09:00 до 20:00, нічні – з 21:00 до 01:00.

Ціни: денні купання у будні – 400 грн (дитячий – 200 грн), вихідні і свята – 500 грн, нічні купання – 300 грн (дорослі), 150 грн (діти).

Комплекс «Європа» у Чопі – це великий критий аквапарк із двома зонами. Територія «A» (відкрита): три великі басейни для дорослих з водоспадами, два великі джакузі з гідромасажем та чанами з температурою води 40°C, а також дитячі басейни з атракціонами.

Територія «B» (критий простір): 25‑метровий басейн на 6 доріжок (температура ≈ 26°C), 12‑метровий басейн на 3 доріжки (29-31°C), дитячий ігровий басейн з гірками і фонтанами, а також велике джакузі з гейзером (36-38 °C).

Крім басейнів, комплекс пропонує SPA‑послуги: фінську, російську, турецьку сауни, інфрачервону соляну кімнату, гідромасажі та масажні бокси. Фудкорт і домашня кухня працюють до опівночі, бар – до 1:00.

МУКАЧЕВО

Аквапарк «Карпатія»

Де розташований: вул. Олександра Духновича, 89.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 10:00 до 22:00.

Ціни: Пн-Пт – 450 грн за 2 год (дорослі), 250 грн за 2 год (діти до 13 років). Увесь день – 600 грн (дорослі), 350 грн (діти). Сб-Нд – 500 грн за 2 год (дорослі), 300 грн за 2 год (діти до 13 років). Увесь день – 800 грн (дорослі), 400 грн (діти). У вартість включені: соляна кімната, лазні та термобасейни. Доплата за гірки – 200 грн за ти години.

Аквапарк «Карпатія» у Мукачеві, площею понад 1,5 га з аквазоною на понад 3 000 м², вміщує близько 800 людей одночасно. Комплекс налічує 7 басейнів: серед них величезний хвильовий (40×40 м), термальні «Буркут» і оздоровчий критий «Джерело енергії» з глибиною 1,5 м та натуральною мінеральною водою, річку-драйв, довжиною до 250 м і два дитячі басейни з атракціонами.

У ансамблі комплексу – 4 водні гірки («Боржава», «Мармарос», «Свидовець» і «Бескид»), SPA-зона з хамамом, саунами, сольовою кімнатою, інфрачервоною сауною та джакузі з термомінеральною водою, а також лаунж-зона, фудкорт і відкрита зона з лежаками й парковкою.

AQUA City

Де розташований: вул. Підловачна, 15.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 9:00 до 22:00.

Ціни: від 140 грн за годину в залежності від часу доби. Детальніше: Instagram.

Спортивно‑оздоровчий комплекс AQUA City у Мукачеві – це критий аквапарк із великим басейном 25 × 15 м (температура ≈ 29 °C, глибина 1,4-1,9 м), а також із додатковими дитячими та підлітковими басейнами, джакузі внутрішнім і зовнішнім. Комплекс включає три види саун (фінська, хамам, арома-сауна), соляну кімнату та оздоровчу «доріжку Кнейпа».

Спорткомплекс ДЮСШ

Де розташований: вул. вул. Олександра Духновича, 93.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 8:00 до 20:00.

Ціни: дорослі з «Картою мукачівця» – 150 грн (за день перебування), Інші громадяни – 200 грн. Діти шкільного віку (зріст вище 130 см) – 100 грн, інші безкоштовно. Також безкоштовно користуватися басейном можуть пенсіонери-мешканці громади (за направленням лікаря, до 10 відвідувань) таучасники бойових дій громади та члени їх сімей (до 10 відвідувань). Абонемент на місяць (безліміт) – 700 грн, для дітей шкільного віку – 500 грн.

На території дитячо-юнацьокої спортивної школи – великий 25-метровий басейн з прісною водою і термальний басейн менших розмірів.

БЕРЕГОВЕ

Термальний комплекс «Жайворонок»

Де розташований: вул. Тараса Шевченка, 112.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 8:00 до 22:00.

Ціни: 250 грн за 2 години (дорослі) та 125 грн за 2 години (діти від 120 до 150 см). Цілий день – 450 грн (дорослі), 225 грн (діти). Детальніше – сайт.

У комплексі «Жайворонок» – великий спортивний басейн 25×12,5 м, дитячий басейн з гірками, а також двоповерховий критий термальний басейн з джакузі (36-38 °C), дитячою частиною та водними атракціями.

У термальні басейни на території закладу вода надходить зі свердловини глибиною 1 150 м з температурою ~57 °C і охолоджується до комфортного рівня (25–40 °C), без додавання хімічних речовин. До послуг відвідувачів: фінська та римська сауни, соляна кімната, джакузі, гідромасажні ванни, равликотерапія, fish peeling, парафінотерапія.

Аквапарк «Косино»

Де розташований: село Косонь, Урочище, 1а.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 9:00 до 20:00.

Ціни: дорослі – 1000 грн за 3 години, 2 000 грн (увесь день), діти – 500 грн за 3 години, 1000 грн (увесь день). Для учасників бойових дій знижка – 50%. Детальніше: сайт.

Аквапарк «Косино розташований посеред дубового лісу і пропонує водні гірки, хвильовий басейн, простору дитячу зону, штучні хвилі, зони релаксу та фудкорт. Відкриття сезону – 27 червня 2025 року.

Еко-курорт «Дийда»

Де розташований: село Дийда.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 10:00 до 22:00.

Ціни: будні – 150 грн, вихідні – 200 грн, діти до 12 років – безкоштовно.

Курорт пропонує відпочинок на озері, площею 54 га. Тут облаштований пляж з альтанками, піцерії, автостоянка та водні гірки. Активним туристам пропонують катер, водні лижі, катамаран та водяні кулі. Також на пляжі є дитячий майданчик та майданчики для волейболу і футболу.

ХУСТ

Apartel Rikka Khust

Де розташований: м. Хуст, вул. Августина Волошина, 131а.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 10:00 до 22:00.

Ціни: у будні – 700 грн на цілий день (дорослі), 300 грн (діти з 3 років), у вихідні – 1000 грн на цілий день (дорослі), 400 грн (діти з 3 років). Детальніше: сайт.

Apartel Rikka Khust пропонує аквапарк і великий термальний комплекс із критими та відкритими басейнами, наповненими мінеральною та термальною водою з власної свердловини. До послуг відвідувачів – гідромасажі, термальні чани та дитячий басейн.

«Теплі води»

Де розташований: с. Велятино, вул. Санаторна, 2.

Навігація: Google.

Графік роботи: щоденно з 9:00 до 19:00.

Ціни: від 250 грн за годину (дорослі), 100 грн за годину (діти). Сімейний пакет на цілий день – 1000 грн. Детальніше: сайт.

Комплекс «Теплі Води» у Велятині має 3 термальні, 2 мінеральні та 5 прісних басейни з водою зі свердловини 1000 м і температурою 36 °C. зі значною мінералізацією. На відкритих прісних басейнах є дитячі гірки.

Курорт «Солотвино»

На території курорту у селищі Солотвино Тячівського району функціонують понад пів сотні баз відпочинку та готелей. Більшість пропонує купання у власних басейнах з солоною водою, інша ж частина побудована на березі солоних озер.

Де розташований: сел. Солотвино.

Навігація: Google.

Детальніше про турбази та послуги: сайт.