За оцінками фахівців, Джо Байден дедалі більше заглиблюється у справи президентської гонки

Американський президент Джозеф Байден, найімовірніше, не буде присутнім на українському Саміті миру, який відбудеться наступного місяця у Швейцарії. Натомість 81-річний чинний глава США візьме участь у зборі коштів на його передвиборчу кампанію в Каліфорнії, пише американське агентство Bloomberg.

Як йдеться в матеріалі, на запланованому на 15-16 червня саміті ні Байдена, ні віце-президентки США Камали Гарріс на заході не буде, хоч він відбудеться після зустрічі «Великої сімки» в Італії. Поінформовані джерела повідомили, що Байден вилетить із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня.

До заходу приєднаються також низка американських зірок серед яких Джордж Клуні, Джулія Робертс, а також екс-президент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Агентство зазначає, що таке рішення вказує на те, що чинний американський президент дедалі більше заглиблюється у передвиборчу кампанію, намагаючись вибудувати надійну протидію своєму супернику та екс-президенту Дональду Трампу. Bloomberg зазначає, що останньому вдалось перегнати Байдена зі збору коштів, зібравши 76 млн доларів проти 51 млн у президента-демократа.

Попри відсутність Байдена близько 70 країн візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії, включно з такими лідерами, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Главу Росії Владіміра Путіна не запросили на саміт. Також захід планують пропустили лідери деяких інших країн, зокрема Китаю, на участь якого продовжують сподіватися в Україні.