Президент США Джо Байден позбав Афганістан статусу основного союзника поза межами НАТО. Рішення ухвалене через понад рік після того, як владу там захопили таліби, повідомляє «Бабель» із посиланням на прес-службу Білого дому.

«Я припиняю надання Афганістану статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза межами НАТО для цілей цього Закону та Закону про контроль за експортом озброєнь», – зазначено у меморандумі Джо Байдена.

Афганістан отримав статус основного союзника поза НАТО (MNNA) у 2012 році. Цей статус означає тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО, та допомагає країнам, які не можуть стати членом НАТО через географічне розташування, дуже тісно співпрацювати зі США в оборонній сфері.

Країни, які мають статус MNNA, можуть отримувати позики матеріалів, постачання або обладнання для спільних досліджень, розробок, випробувань або оцінювання. Вони також мають право розміщувати на своїй території військові резервні запаси, що належать США, за межами військових обʼєктів США. Уперше статус MNNA був наданий у 1987 році.

Після скасування статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників поза НАТО. Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс. Тайвань розглядається як MNNA без формального визначення таким.

Зазначимо, що у вересні 2021 за поданням депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка Верховна Рада голосувала за звернення до США з проханням надати MNNA. Однак тоді таку ідею підтримали лише 24 народні депутати, зокрема тому, що представники влади та експерти наголошували, що цей статус не підходить Україні. Адже статус MNNA потрібен тим державам, які не хочуть або не можуть вступити до НАТО, тоді як для України курс на вступ в Альянс закріплений в Конституції та є головною метою.