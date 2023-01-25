Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер спілкується з військовими в Литві

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер анонсувала новий пакет військової допомоги для України. У ньому не буде танків Leopard, оскільки у Бельгії їх немає, але будуть системи протиповітряної оборони та боєприпаси, повідомляє RTL.

«Цієї п'ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців у частині ППО та протитанкової зброї, а також у частині боєприпасів», – сказала очільниця оборонного відомства Бельгії.

Вона зазначила, що на складах у Бельгії танків Leopard наразі немає, тому що близько 10 років тому було ухвалено рішення перепродати їх, оскільки вони більше не експлуатувалися. «Ніщо не заважає нам викупити їх назад, але вони у неробочому стані», – зазначила міністерка оборони Бельгії.

Крім того, за її словами, бельгійські компанії ставлять «необґрунтовану ціну» на танки.

Як повідомляв ZAXID.NET,, раніше стало відомо, що Збройні сили України вже отримали бельгійські самохідні артилерійські установки M109A4BE.