Самохідна артилерійська установка M109A4BE українських військових, січень 2023

На озброєння український військових надійшли артилерійські установки M109A4BE. Кадри з цими установками показали бійці 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Як зазначає «Мілітарний» в матеріалі, опублікованому ввечері середи, 18 січня, це вперше, коли на фронті були помічені 155-мм самохідні установки M109A4BE.

Щонайменше 20 із них Велика Британія придбала в бельгійської військової компанії FTS. Про те, що Велика Британія закупила й відремонтувала понад 20 таких САУ, в червні заявляв міністр оборони Бен Воллес.

Як нагадує «Мілітарний», у 2008 році бельгійська армія зняла з озброєння 64 155-мм самохідні гаубиці M109A4BE. У 2015 році деякі з них були продані приватній компанії Flanders Technical Supply (FTS), яка спеціалізується на купівлі та продажу військових надлишків по всьому світу. Контракт не передбачав умов викупу.

Самохідні артилерійські установки продавала також приватна бельгійська компанія OIP Land Systems. У травні Міністерство оборони Бельгії намагалося викупити для України ці гаубиці у компанії, але ціна продажу, яку OIP зажадала для викупу M109, була більш ніж у 10 разів вищою від ціни, за якою вони були продані.

На початку червня міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер повідомила, що 155-мм самохідні гаубиці M109, які раніше використовувала бельгійська армія, продала в Україну приватна компанія, але офіційний покупець не розголошувався.