Бельгія передасть Україні підводні безпілотники виробництва ECA Robotics Belgium

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що її країна направить в Україну своє найсучасніше обладнання, зокрема, мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Про це пише бельгійське видання Le Soir.

Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну вже протягом найближчих трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент.

«Їх також можна використовувати в районах стихійного лиха, де пологові відділення або лікарні були зруйновані. Вони можуть надати термінову допомогу… Досі такого ніхто не надсилав», – зазначила Дедондер.

Крім того, 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium також будуть доставлені в Україну наступного року. Ці безпілотники можуть ідентифікувати всі підводні загрози, чи то міни, чи шпигунські пристрої.

Крім того, 100 бельгійських солдатів були вивільнені для проведення 18 навчальних модулів для українських військових. Навачання включатимуть бойову підготовку, вогневу підтримку артилерії ближньої дії, розмінування, підготовку снайперів, розвідку, проникнення, системи зв'язку та бойову підготовку на заражених територіях, а також стандартну підтримку чи координацію дій наземно-повітряних сил у контексті ближньої авіаційної підтримки.