Бельгія першою в Євросоюзі і третьою в світі легалізувала чотириденний робочий тиждень. У понеділок, 21 листопада, там набули чинності законодавчі зміни, які дозволяють працювати лише чотири дні на тиждень замість традиційних п'яти, пише Euronews.

Проте бельгійська модель чотириденного робочого тижня відрізняється від тих, які тестують деякі держави Заходу. Якщо в інших країнах вводять додатковий вихідний, зберігаючи рівень зарплати, то бельгійцям пропонують працювати впродовж цих чотирьох днів трохи довше.

Вони зможуть працювати чотири дні на тиждень за умови, що робочий день триватиме 9,5 годин. Це означає, що робочий тиждень для бельгійців, які обрали чотириденний робочий тиждень, буде лише трохи коротшим, ніж традиційний, – 38 годин замість 40. Водночас ті компанії та установи, які не погоджуються з таким нововведенням, зможуть працювати як раніше – п’ять днів по вісім годин.

Заявлена мета таких змін – зробити внутрішній ринок праці більш гнучким і надати громадянам та компаніям більше свободи.

Проте не всі у Бельгії в захваті від нового рішення. Компанії побоюються, що новий "скорочений" робочий тиждень може створити організаційні проблеми, а профспілки попереджають, що це просто означає збільшення навантаження протягом робочих днів.

Дотепер чотириденний робочий тиждень легалізували Ісландія і Нова Зеландія. Як зазначає LIGA.net, глобальним лідером із запровадження чотириденки вважається Ісландія. У 2015-2019 роках там провели найбільший у світі експеримент зі скорочення робочого тижня, який засвідчив, що продуктивність праці від цього не зменшується, а в деяких випадках навіть збільшується. В експерименті взяли участь понад 2500 людей, або 1% усієї робочої сили Ісландії, яких тимчасово перевели з 40-годинного робочого тижня на 35- чи 36-годинний без зниження заробітної плати.