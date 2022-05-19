Сергій Певнєв – чемпіон світу з пауерліфтингу, майстер спорту

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області викрали чемпіона України та світу, заслуженого майстра спорту з пауерліфтингу Сергія Певнєва, повідомила у середу, 18 травня, Бердянська міська рада.

Якйдеться у повідомленні, спортсмена викрали ще 15 травня. Міська рада Бердянська вже повідомила про викрадення Певнєва правоохоронцям та Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Сергій Певнєв – тренер, чемпіон України та світу з пауерліфтингу, заслужений майстер спорту у цьому виді. Народився і жив у Бердянську.

Станом на 17 травня на території Запорізької області російські військові утримують у полоні 117 людей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення відомо про щонайменше 280 випадків викрадення, а 163 людини вже визволили.

У Запорізькій ОВА радять тим, чиї родичі чи знайомі потрапили в полон, звертатися за телефоном 0 800 503 508 або заповнити форму, щоб мати змогу внести викрадену людину до списків на обмін.