Російські військові в тимчасово захопленому Бердянську погрожують волонтерам, забороняючи їм роздавати людям їжу і ліки, повідомила в четвер, 5 травня, Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на офіційну місцеву владу.

«За даними офіційної міської влади курортного міста, в Бердянську окупанти погрозами перешкоджають отриманню гуманітарної допомоги населенням. В офіси та додому до деяких бердянських волонтерів відбулись візити озброєних окупантів з вимогою припинити видачу ліків та їжі місцевому населенню. А також надати контакти всіх волонтерів та перевізників, які працюють на підтримку населення та залишаються на боці України», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що загарбники таким чином намагаються зберегти за собою «монополію на добрі вчинки». Тому міська влада просить волонтерів бути обережними та не повідомляти публічно про пункти видачі допомоги, щоб не наражатися на небезпеку.

До слова, жоден з керівників комунальних закладів Бердянська не пішов на співпрацю з ворогом. Крім того, місто вже п’ятий день залишається без зв’язку.