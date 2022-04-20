Жителі Бердянська непідтримують Росію і виступають проти окупації міста

Російські окупанти призначили заступником окупаційного мера Бердянська Запорізької області місцевого двірника Микиту Самойленка, який добровільно перейшов на бік ворога, повідомила в середу, 20 квітня, Запорізька обласна військова адміністрація.

«В Бердянську окупанти та колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків. Стало відомо, що так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянська. До “призначення” працював двірником в КП “БердянськЕкоТранс”. Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями», – розповіли у Запорізькій ОВА.

Там додали, що Самойленко відразу після вторгнення ворога добровільно перейшов на бік окупаційних військ і погодився на співпрацю з ними. Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі відомо, що він за вказівкою окупаційного мера займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби і фарбує бордюри.