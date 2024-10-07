Іво Бобул і Лілія Сандулеса виступлять у Львівській опері

28 та 29 жовтня легенди української естради – Іво Бобул і Лілія Сандулеса – виступлять із концертами у Львівській опері. Початок подій 28 жовтня о 16:30 додатковий та о 19:30 та 29 жовтня о 19:30, зазначають організатори Clever Production.

Концерти матимуть символічну та промовисту назву «Береги любові крізь роки» та відбудуться в рамках нового спільного концертного туру українськими містами.

Стартує турне вже 12 жовтня у Чернігові та охопить понад 30 міст! Також у програмі туру – Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші.

Дует Іво Бобула та Лілії Сандулеси став справді легендарним. У спільній творчості вони випустили чимало пісень, які стали справжніми шлягерами. Серед них, зокрема, всіма улюблені «Берег любові», «Пізня зустріч», «Зоряна криниця», «А липи цвітуть» та багато інших.

Весною 2024 року, після більш ніж 20-річної перерви, дует Іво Бобула та Лілії Сандулеси, знову об'єднався на сцені разом та вирушив у всеукраїнський тур. Він став мегауспішним та об'єднав десятки тисяч слухачів.

І ось на численні прохання шанувальників, артисти вирушають у другий концертний тур та об'єднають своєю творчістю вже понад 30 українських міст.

«Легенди української естради – Іво Бобул та Лілія Сандулеса – знову вийдуть на одну сцену та вирушають у другий спільний концертний тур Україною. Не пропустіть унікальну можливість почути легендарних артистів наживо та заспівати улюблені хіти на концерті разом! Концерти благодійні на підтримку Збройних Сил України!» – запрошують на подію організатори.

Концерти відбудуться 28-29 жовтня у Львівській опері. Квитки можна придбати за посиланнями – 28 жовтня 19:30, додатковий 28 жовтня 16:30, 29 жовтня.

Розклад концертів туру «Береги любові крізь роки»

12.10 – Чернігів

13.10 – Житомир

14.10 – Вінниця

15.10 – Камʼянець-Подільський

16.10 – Хмельницький

17.10 – Чернівці

19.10 – Коломия

20.10 – Івано-Франківськ

21.10 – Калуш

22.10 – Тернопіль

23.10 – Трускавець

25.10 – Ужгород

26.10 – Мукачево

28.10 – Львів

29.10 – Львів

30.10 – Червоноград

31.10 – Новояворівськ

01.11 – Луцьк

02.11 – Рівне

05.11 – Одеса

10.11 – Київ

15.11 – Прилуки

16.11 – Суми

17.11 – Полтава

19.11 – Кременчук

20.11 – Дніпро

21.11 – Запоріжжя

22.11 – Кривий Ріг

23.11 – Миколаїв

24.11 – Кропивницький

26.11 – Олександрія

27.11 – Черкаси

28.11 – Лубни