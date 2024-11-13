Берлінський міжнародний кінофестиваль, один із найбільших та найпрестижніших у світі, оголосив про вихід із соціальної мережі X (раніше – Twitter), яка належить Ілону Маску. Фестиваль припиняє офіційне спілкування на платформі 31 грудня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

Фестиваль, який має понад 133 тисяч підписників на X, більше не буде представлений на платформі, зокрема під час своєї 75-ї ювілейної церемонії, яка пройде з 13 до 24 лютого 2025 року. Організатори заходу опублікували прощальний допис на X, де подякували користувачам за багаторічну підтримку та закликали стежити за оновленнями на інших соціальних платформах, таких як Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube та офіційний вебсайт фестивалю.

The Berlinale has decided to say goodbye to X on Dec 31, 2024. Thank you for following us here all these years. Stay connected with all things Berlinale on Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, and our website. See you there! ️ #Berlinale pic.twitter.com/ZpsXM2d3DO — Berlinale (@berlinale) November 4, 2024

Фестиваль не називає конкретних причин такого демаршу, проте коментатори зазначають, що цей крок можна пояснити тим, що фестиваль протиставляє себе ультраправим поглядам, що дедалі частіше з'являються на X. Серед додаткових чинників називають підтримку Маском правопопулістської партії AfD у Німеччині та його участь у політичній кампанії на підтримку Дональда Трампа.

Берлінський кінофестиваль став першим із трьох найбільших кінофестивалів Європи, які залишили платформу X, хоча на початку року Альберто Барбера, директор Венеційського кінофестивалю, також оголосив про свій вихід з X через незгоду з позицією Маска. Однак організатори і Венеційського, і Каннського фестивалів, далі є активними дописувачами платформи, повідомляє Суспільне.

75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль пройде з 13 по 24 лютого 2025 року.