Одну з головних ролей зіграв Джуд Лоу

У мережі став доступний дебютний трейлер гостросюжетного трилера «Безмовне братство», світова прем’єра якого відбулась на цьогорічному Венеціанськомукінофестивалі. Головні ролі у ньому виконали Джуд Лоу та Ніколас Голт.

Дія фільму розгортається у 1983 році. Агент ФБР (Лоу) розпочинає розслідування вибухів у синагогах та театрах, пограбувань та жорстоких вбивств. Він виходить на радикальну неонацистську спільноту під проводом харизматичного лідера (Голт), учасники якого вирішили оголосити війну уряду США.

Режисером виступив Джастін Курзель («Макбет», «Кредо вбивці»).

Також у фільмі знімались Тай («Нічний портьє»), Джерні Смоллетт («Хижі пташки»), Елісон Олівер («Солтберн»). В основу «Братства» покладено однойменну книгу Кевіна Флінна та Гері Герхардта. Сценарій адаптував номінант на «Оскар» Зак Бейлін («Король Річард»).

Вихід в український прокат «Безмовного братства» заплановано на 6 грудня.