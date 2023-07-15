Торік благодійники допомогли 125 дітям зібратися до школи

Благодійний фонд «Карітас УГКЦ» запрошує долучитися до щорічної благодійної акції із забезпечення потребуючих дітей шкільним приладдям.

«У нашому місті чимало діток з сімей, що перебувають в непростих життєвих ситуаціях. Через російську агресію багато дітей втратили сім’ю, близьких, домівки та мрії. Наша мета – підтримати майбутніх школяриків», – говорять в благодійному фонді.

Долучитися до благодійної акції можна у кілька способів: зробити внесок, принести приладдя та портфелики в офіс Карітас Львів (вул. Волошина, 4, пн-пт. з 10:00 до 17:00) та розповісти про акцію друзям.

Перелік необхідного шкільного приладдя:

Рюкзак, портфель;

Пенал;

Зошити в клітинку (12-18-24 аркуші);

Зошити в косу лінійку (12-18 аркуші);

Зошити в лінійку звичайну (12-18-24 аркуші);

Обкладинки для зошитів;

Пластилін, дошка та ніж для пластиліну;

Набір кольорового паперу, набір кольорового картону, набір білого картону, ножиці;

Фарби акварельні, гуаш, пензлики;

Клей ПВА;

Прості олівці, кольорові олівці, точилка закрита;

Альбом для малювання;

Лінійка до 15 см дерев’яна;

Гумка для стирання;

Ручки синього кольору;

Дитячі книги українською мовою.

Кампанія «Шкільний портфелик» триватиме до 25 серпня цього року. Детальніше можна дізнатися на сайті БФ «Карітас УГКЦ».

Минулого року фонд допоміг 125 дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За підтримки благодійників, меценатів та небайдужих людей вони отримали шкільне приладдя для повноцінного навчання.