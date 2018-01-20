Біатлоністка випадково вибила суперниці палицю перед фінішем, але не стала її обганяти

СпортОлег Костюк, сьогодні, 09:376871

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Білоруська біатлоністка Дарина Домрачева, яка претендувала на друге місце в гонці переслідування на етапі Кубка світу, відмовилася від боротьби за срібло після того, як її суперниця Доротея Вірер втратила палицю.

Домрачева та Вірер - разом вийшли зі стадіону після завершальної стрільби, і щільною зв'язкою пройшли п'яте коло, залишивши визначення найсильнішої на фінальну стометрівку. В останній віраж італійка увійшла трохи попереду, і в якийсь момент її ліва палиця при відштовхуванні потрапила під лижу білоруської біатлоністки. Фініш з однією палицею набагато знижував швидкість, але Домрачева не стала користуватися прикрою невдачею суперниці, припинила боротьбу і спокійно приїхала на третю позицію, інформує Meduza.

Відео M.G Magic

«Було б нечесно боротися зі спортсменом без палиці, адже втратила вона її з моєї вини. Навіть якщо не враховувати цього моменту, я була не впевнена, що зможу виграти в Доро у фінішному створі. Так, для нас обох вийшла не дуже приємна ситуація, але так сталося і я не могла вчинити по-іншому», - сказала Домрачева після фінішу.

Перемогла в перегонах німкеня Лаура Далмаєр. Українка Віта Семеренко фінішувала 17-ю, а Ірина Варвинець - 34-ю.

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