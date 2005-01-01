Став відомий склад збірної України з біатлону на Олімпіаді в Пхенчхані

Старші тренери національної збірної з біатлону остаточно визначили заявку нашої команди на Олімпійські Ігри. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.
Наставники затвердили такий склад української збірної на олімпійські змагання.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков, Артем Тищенко
Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець
Як відомо, зимові Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані проходитимуть з 9-го по 25 лютого 2018 року.
Україна в біатлоні здобула 11 ліцензій (6 дівчат і 5 чоловіків), але в кожній окремій гонці має право виставити максимум чотирьох спортсменів.
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