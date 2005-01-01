Став відомий склад збірної України з біатлону на Олімпіаді в Пхенчхані

Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані проходитимуть з 9-го по 25 лютого 2018 року

Старші тренери національної збірної з біатлону остаточно визначили заявку нашої команди на Олімпійські Ігри. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України. Наставники затвердили такий склад української збірної на олімпійські змагання. Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков, Артем Тищенко Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець Як відомо, зимові Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані проходитимуть з 9-го по 25 лютого 2018 року. Україна в біатлоні здобула 11 ліцензій (6 дівчат і 5 чоловіків), але в кожній окремій гонці має право виставити максимум чотирьох спортсменів.

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