Україна виділила ₴120 млн на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018

Половину суми отримала наша збірна з біатлону

Україна виділила 120 мільйонів гривень на підготовку спортсменів до зимових Олімпійських ігор-2018. Рівно половину цієї суми віддали біатлоністам. Про це розповів керівник відділу зимових видів спорту Міністерства спорту України Даніль Амірханов, повідомляє «Плюс Спорт».

«Ми проаналізували виступи наших спортсменів і поділили їх на три категорії. В елітну групу потрапили 15 біатлоністів, а також фрістайліст Олександр Абраменко. Вони отримують набагато більше грошей на підготовку, ніж представники двох інших груп: провідної та перспективної.

Загалом на зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень, 60 з них ми направили на біатлон. Вважаю це рішення є логічним, оскільки саме в цьому виді спорту українці мають найбільші успіхи. Ну а ще 60 мільйонів розподілили на інші зимові види спорту», – пояснив Амірханов.

Як відомо, зимові Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані проходитимуть з 9-го по 25 лютого 2018 року.