Віта Семеренко виборола бронзу в гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону

Віта Семеренко

Українська біатлоністка Віта Семеренко фінішувала третьою у гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону з німецькому Оберфохі.

Стартувавши на 22 позиції, українка за всю гонку не допустила жодного промаху і відіграла 19 позицій у суперниць. Цього виявилося достатньо, щоб фінішувати на п’єдесталі. Від представниці Словаччини Анастасії Кузьміної вона відстала на 1:10 хвилин. При цьому що на старті відставання складало 1:38 хвилин, а Кузьміна зробила два промахи.

Загалом в персьюті брало участь 5 українок. Окрім Віти Семеренко, це Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Ірина Вавринець. Юлія Джима відіграла ще більше позицій, у порівнянні зі стартом – 29, однак через старт на 42 позиції фінішувала лише 13.

Олена Підгрушна фінішувала 17-ою, Анастасія Меркушина – на 25 місці. Ірина Вавринець – лише 56-та.

Варто додати, що це вже 11 фініш на п’єдесталі для українки. До цього Віта Семеренко тричі фінішувала другою, та ще вісім разів – на третьому місці.