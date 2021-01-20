ЛКП «Лев» після 14-денного карантину повернулося до роботи і розширили межі своєї роботи на територію всієї Львівської ОТГ.

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова і які потребують нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому. У цій підбірці – 20 собак, які шукають свій новий дім.

Кенді, 2 роки. Місце відлову: вул. Шевченка. Маленька, елегантна, дуже симпатична дівчинка. Махає хвостиком, потребує багато обіймів і хороших слів.

Хортон, 1 рік. Місце відлову: вул. Керченська. Кілька днів бігав біля Пагорба слави і на Погулянці, веселив домашніх собак таїхніх господарів. Дуже позитивний, лагідний, добродушний собака.

Нафка, 7 років. Місце відлову: Винники, вул. Галицька. Хороша, товстенька, ніжна дівчинка. Соціалізована, контактна, обожнює, коли її несуть на руках і глядять животик.

Герда, 4 роки. Місце відлову: вул. Наукова. Метис ротвейлера, невисока, худенька і лагідна собачка. Мала на собі ошийник, тож, можливо, її шукають власники.

Пепсі, 11 місяців. Місце відлову: вул. Пимоненка. Дуже хороша дівчинка, ніжна, наївна. На початку перебування на ЛКП «Лев» дещо побоювалася людей, а тепер любить і радіє увазі.

Айрус, 2 роки. Місце відлову: вул. Патона. Чудовий хлопчик з тулубом і лапками, як у такси. Дуже комунікабельний, не дурний. Мав ошийник, значить, мав свого господаря.

Лейла, 1 рік. Місце відлову: вул. Литвиненка. Дуже життєрадісна дівчинка. Любить поспілкуватися, давати лапку і ловити язиком сніжинки. Дещо дитяча, але в ній вже вимальовується чудова дама.

Альма, 10 років. Місце відлову: вул. Сяйво. Маленька, тиха, зворушлива собачка. Має новоутворення в молочних пакетах, потребує нескладного лікування і щоб хтось її взяв під крило.

Білий, 7 років. Місце відлову: вул. Шевченка. Добрий, вгодований хлопчик. Бігав за дівчатами, а потрапив до ЛКП «Лев». Можливо, він жив на чиємусь подвір'ї і його шукають.

Оріон, 8 місяців. Місце відлову: Брюховичі, вул. Лісна. Метис хаскі з неймовірними очима. Високий хлопчик, з серйозним виразом мордочки, а насправді це маля. Шукаємо для нього батьків.

Боня, 10 місяців. Місце відлову: вул. Пимоненка. Вуха, як крила, і мордочка, як у ведмедика. Боязлива, але дуже любить ніжності.

Пальма, 4 роки. Місце відмову: Маленька, смішна, кудлата собачка. Записалася на прийом до грумера, щоб впорядкувати свої кучері і тим самим запасти комусь в око. Добра, з кумедними зубами.

Осіріс, 4 роки. Місце відлову: вул. Під Голоском. Доглянутий, абсолютно ручний, доброзичливий. Охайно виглядає і мав на собі два ошийники.

Сем, 4 роки. Місце відлову: вул. Лисеницька. Хороший, розумний хлопчик, який замерзав на вулиці. Настраждався, має рану на мордочці. Розуміє, що хочемо йому допомогти і йде нам назустріч.

Піксі, 11 місяців. Місце відлову: вул. Пимоненка. Скромна, слухняна дівчинка, яка дуже схожа на чорного песця. Трішки боїться, але вчиться комунікувати, довіряти і робить усе, що їй скажуть.

Дарк, 3 роки. Місце відлову: вул. Городоцька. Красень, атлет. Метис бельгійської вівчарки. Має облисіння біля хвоста, але це лікується. Шукаємо для нього старих чи нових господарів.

Радіон, 10 років. Місце відлову: Рясне-1, район базару. Чемний, дружній пес. Приїхав на щорічну вакцинацію, а заодно перечекати морози та побачитися зі старими друзями.

Сімба, 6 років. Місце відлову: вул. Шевченка. Добряк і ловелас. Ветеринари переконані, що кастрація його не зупинить, і він все одно матиме подруг у кожному районі. Хоче знайти сім'ю.

Річ, 5 років. Місце відлову: Винники, вул. Жуковського. Скромний пес, мав господарів, а тепер нікого не має. Добрий, чуттєвий і дуже розумний. Потребує хорошої сім'ї.

Доміно, 10 місяців. Місце відлову: вул. Пимоненка. Фантастичне дитятко. Товсте, смішне і трохи перелякане. Але вже зрозуміла, що люди – це добрі створіння, і дуже до них тягнеться.

Нагадаємо, з нового року ловці тварин працюватимуть у всіх селах і містах Львівської МТГ. Виїзди будуть щосереди та щосуботи, на вулицях Львова вони працюватимуть в інші дні тижня.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

фото Дар'ї Бедернічек та Віталія Мудрика