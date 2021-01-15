На ЛКП «Лев» закінчився плановий щорічний карантин. У п’ятницю, 15 січня, підприємство відновило роботу з вилову та стерилізації безпритульних тварин. Тепер працівники ЛКП працюватимуть в межах усієї Львівської МТГ.

Під час 14-денного карантину територію підприємства помили, продезінфікували вольєри, будки, інвентар та провели поточний ремонт.

З нового року ловці тварин працюватимуть у всіх селах і містах Львівської МТГ. Виїзди будуть щосереди та щосуботи, на вулицях Львова вони працюватимуть в інші дні тижня.

«Собаки, виловлені у районах міста Львова, перебуватимуть на підприємстві 21 день, а в населених пунктах ОТГ — 14 днів, щоб першочергового стерилізувати більшу кількість тварин, відповідно запобігати їх розмноженню», – повідомили на ЛКП «Лев».

Підприємство оприлюднило графік вилову тварин для проведення стерилізації у населених пунктах Львівської громади.

ЛКП «Лев» працює щодня з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Виїзд бригади за телефонним запитом на номер (068) 535−45−45.