У середу, 13 січня, біля Монументу слави, що у Парку культури, відкрили майданчик для вигулу собак. Це один із сучасних майданчиків з дог-паркінгами і станціями для прибирання. Його площа – понад 2000 м2. А вигулювати там собаку можна буде у будь-який час.

Новий майданчик поділений на дві зони. Перша — для маленьких собачок. Там є адаптовані для них тренажери і навчальне обладнання: металеві кільця та драбинки. Інша зона — для великих собак. Там власники чотирилапих можуть відпрацьовувати з ними команди. Обидві зони оснащені станціями прибирання за собаками.

Майданчик біля Парку культури став другим у Львові. Ще один функціонує біля ЛКП «Лев». До кінця 2023 року у місті мають облаштувати ще майже сто об’єктів для вигулу собак: 27 майданчиків для вигулу, 21 тренувальний майданчик і ще 49 прогулянкових маршрутів.

За словами авторів проекту, це підвищить рівень культури вигулу собак у місті. «Тут всі свої: тут собачки, тут дружба. Тут вони можуть розважатися, а власники собачок — спілкуватися. Це такий острівець собачників в цьому райончику. Буде класно», — каже власниця собаки Олена.

фото прес-служби ЛМР

Дог-парки дуже необхідні Львову, кажуть у ЛКП «Лев». Бо у Львові є понад 40 тис. домашніх собак. І за будь-якої пори року чи погоди з ними потрібно десь гуляти.

«Самому власнику не треба буде пильнувати, чи собачка десь не забіжить в якісь кущі і чогось наїсться, чи на проїжджу частину вибіжить. Тому і потрібні вигульні майданчики. Сюди можна прийти, відпустити свою собаку, і вона собі побігає», — розповідає про переваги нових майданчиків в.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук.

Де саме облаштують нові майданчики, можна побачити за посиланням.