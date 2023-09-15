Востаннє Володимир Зеленський і Джо Байден зустрічалися 12 липня

Американський президент Джозеф Байден наступного четверга (21 вересня) зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі. Про це пише «Голос Америки» з покликанням на радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Під час брифінгу Салліван зазначив, що це буде третя зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі. За його словами, вона відбудеться в критичний момент, коли Росія відчайдушно шукає допомоги у таких країн, як Північна Корея, а Сили оборони України продовжують контрнаступ.

Салліван також сказав, що наступного тижня перед зустріччю Зеленського і Байдена також відбудеться засідання Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн»), учасники якої обговорять подальшу військову допомогу Україні.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що розпочнеться в Нью-Йорку 19 вересня.

Наступного дня, 20 вересня, Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо питання України.

Нагадаємо, востаннє Джо Байден і Володимир Зеленський зустрічалися 12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Лідери обговорили постачання зброї та майбутній вступ України до Альянсу.