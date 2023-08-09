Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться вже в серпні

Президент США Джо Байден вже дав згоду на те, щоб союзники починали навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це 9 серпня на брифінгу сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише «Європейська правда».

Від журналістів пролунало питання про те, на якій стадії зараз затвердження плану навчання для українських пілотів з боку США.

«Як вам відомо, провідну роль у навчанні відіграють Данія та Нідерланди. Ми вже, і президент вже "дав зелене світло" на проведення і підтримку навчання», – сказала речниця, додавши, що не може надати інформацію про те, коли можуть почати вчитися конкретні пілоти.