Байден офіційно дозволив почати навчання українських пілотів на F-16
Пентагон заявив, що провідну роль у навчанні пілотів ЗСУ відіграють Данія та Нідерланди
Президент США Джо Байден вже дав згоду на те, щоб союзники починали навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це 9 серпня на брифінгу сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише «Європейська правда».
Від журналістів пролунало питання про те, на якій стадії зараз затвердження плану навчання для українських пілотів з боку США.
«Як вам відомо, провідну роль у навчанні відіграють Данія та Нідерланди. Ми вже, і президент вже "дав зелене світло" на проведення і підтримку навчання», – сказала речниця, додавши, що не може надати інформацію про те, коли можуть почати вчитися конкретні пілоти.
Раніше стало відомо, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться вже в серпні. На початку літа декілька країн-партнерів України ухвалили позитивне рішення про навчання українських пілотів на F-16. Зокрема, заявлялося, що тренування відбудуться на території Румунії і Данії.
У свою чергу, колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав вважає, що процес передачі винищувачів F-16 для України уповільнюється, бо деякі країни «бояться провокувати Росію».