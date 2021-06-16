На пропозицію поговорити з посадовцем нижчого рангу Андрій Єрмак відповів відмовою

Керівнику патронатної служби президента України Володимира Зеленського Андрію Єрмаку не вдалося поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Як інформує ZN.UA з посиланням на свої джерела, на заваді став дипломатичний протокол.

Як повідомляється, минулого понеділка, 14 червня, глава Офісу президента України вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном: цього разу – телефоном. Однак в офісі Саллівана відмовилися з'єднати свого шефа з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу – директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот.

Однак цього разу від розмови відмовився сам глава ОПУ, розпорядившись перевести дзвінок на одного з його заступників.

За свідченням джерел, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувала американську сторону, адже Єрмак за посадовим рангом значно нижчий за посадовців з якими він намагався поспілкуватися в США.

ZN.UA зазначає, що Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії і регулярно порушує її писані й неписані правила. Однак, якщо раніше для команди екс-президента Дональда Трампа порушення дипломатичного протоколу було прийнятним, то з командою Байдена такі кроки не проходять.