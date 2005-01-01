Білорусь готується вивести свою криптовалюту на міжнародні біржі

СвітОлег Костюк, 29 грудня720

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Творці першої білоруської криптовалюти (талера) планують вивести її на міжнародні біржі вже в січні 2018 року.

«Крім того, лістинг талера планується і на білоруських біржах, які незабаром з'являться», – йдеться в повідомленні творців криптовалюти.

Учасник команди творців талера Сергій Лавриненко також розповів, як планують зміцнювати свій проект. Розробники зараз паралельно створюють власну біржу.

«За останні кілька тижнів курс талера виріс з лічених центів до долара десь. І далі він буде тільки дорожчати, це незворотний процес», - вважає один з розробників крипто валюти, якого цитує «Інтерфакс».

Для цього в країні випустили спеціальний декрет №8

Зараз цей проект є некомерційним. Крім підтримання тренду, в Білорусі пояснили мету створення власної криптовалюти тим, щоб «створити певний економічний інструмент, який може бути задіяний в різних бізнесах, наприклад, в різних програмах лояльності».

Зазначимо, що презентація білоруської криптовалюти майже збіглася з легалізацією її майнінгу в країні.

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