Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії

Білоруська енергетична компанія «Біленерго» («Белэнерго») повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну. Про це повідомила експертка з питань енергетики Ольга Кошарна на своїй сторінці в Facebook.

Кошарна також опублікувала копію відповідного листа директора білоруської компанії Павла Дрозда.

«Біленерго» повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватимуться. Укладання нових рамкових контрактів також не планується», – йдеться у листі.

Відповідні листи отримали українські компанії - учасники ринку електричної енергії.

Експертка зазначила, що лист датований 8 листопада не дивлячись на те, що імпорт з Білорусі цього дня вже відбувся, надалі його вже не буде.

«Економічна правда» з посиланням на свої джерела повідомляє, що такий лист був направлений кільком учасникам енергоринку, зокрема державному «Енергоатому». Проте, як зазначають журналісти, наразі немає точної інформації, чи отримали документ усі учасники енергетичного ринку, тому не виключено, що імпортувати електроенергію з Білорусі зможе лише одна чи кілька компаній.

Згідно з даними Оператора об’єднаної енергомережі державної компанії «Укренерго», імпорт електроенергії протягом 1–7 листопада становив 2,7 млн кВт-год, з яких 2,5 млн кВт-год – зі Словаччини в «острів Бурштинської ТЕС» та 0,2 млн кВт-год – з Білорусі в «ОЕС України». Імпорт електроенергії з Росії не здійснювався.

Нагадаємо, що через дефіцит потужності в енергосистемі 2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт, та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

26 жовтня компанія «Укренерго» провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

Однак вже 30 жовтня голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через те, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

6 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну. Електроенергію отримала лише одна компанія – «ТЕТ груп». Всього на аукціоні за доступ до міждержавного перетину брали участь 16 компаній, купили такий перетин 4 компанії, однак електроенергію із білоруської сторони отримали не 4 компанії, а лише одна.

Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії. Цікаво, що у вересні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що українська енергосистема в зимовий період 2021-2022 року працюватиме окремо від енергосистем Білорусі та Росії.