Білорусь із 6 листопада відновила постачання електроенергії до України. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міненерго Білорусі.

«Білоруська електроенергія почала надходити до української енергосистеми 6 листопада. Відповідно до підписаного контракту поставки здійснюватимуться протягом листопада», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми та потужностей генеруючого обладнання.

Інформацію підтвердив голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус. За його словами, обсяг поставок – 5 МВт у годину.

Герус уточнив, що електроенергію отримала лише одна компанія – «ТЕТ груп». Всього на аукціоні за доступ до міждержавного перетину брали участь 16 компаній, купили такий перетин 4 компанії, однак електроенергію із білоруської сторони отримали не 4 компанії, а лише одна.

Чиновник зазначив, що «ТЕТ груп» раніше не займалась імпортом електроенергії, свою діяльність розпочала лише у жовтні і регулятор вже її перевіряє на предмет махінацій на енергоринку.

Герус заявив, що з 1 листопада Україна не імпортуватиме білоруську та російську електроенергію. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.За його словами, відповідні аукціони були скасовані.

До слова, 30 жовтня Андрій Герус повідомив, що імпорту електроенергії із РФ та Білорусі з 1 листопада не буде. Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії діяла до 1 листопада і станом на 28 жовтня НКРЕКП не продовжувала дію цього обмеження. Повідомлялось, що з 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Білорусі.

Із 2023 року Україна планує працювати в єдиній енергосистемі з Європою, відключившись від енергосистем Білорусі та Росії. У лютому та липні 2022 року Україна має провести експеримент з роботи своєї енергосистеми в окремому від Росії та Білорусі режимі. У ці місяці найбільше навантаження припадає на енергосистему і споживається найбільше електроенергії.