Після інциденту з бігункою Христиною Тімановською всім білоруським спортсменам заборонили участь в міжнародних змаганнях

Білоруським спортсменам заборонили всі виїзди за кордон на змагання. Про таке рішення міністерства спорту повідомляє сайт Zerkalo з посиланням на листування, яке опубліковане білоруським легкоатлетом Андрієм Кравченком.

Як випливає з листування, заборона поширюється на виїзди не тільки коштом держави, а й коштом самих спортсменів. Наказ стосується всіх видів спорту, а за порушення погрожують звільненням.

«Дякую людям за інформацію! Залишилося тільки поводок з нашийником повісити на шию та рот пластиром заклеїти! Спортсмени, які терпіли заради спорту, змагань... Тепер за ваше мовчання доведеться розплачуватися. Але чим далі, тим цікавіше спостерігати! Можливо, наступним кроком буде нашийник із GPS», – написав Кравченко в Instagram.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що Міністерство спорту виключило фінансування участі в комерційних змаганнях, а також фінансування навчально-тренувальних зборів перед ними за рахунок бюджетних коштів.

Наразі міністерство офіційно не коментувало цю інформацію.

Як інформував ZAXID.NET, на Олімпіаді в Токіо розгорівся скандал за участю білоруської легкоатлетки Христини Тімановської. Спортсменка розкритикувала тренерів збірної після того, як її внесли в заявку на виступ у дисципліні, в якій вона зазвичай не змагається.

Бігунку зняли з Ігор у столиці Японії та хотіли силоміць повернути на батьківщину, але вона звернулася за допомогою до Міжнародного олімпійського комітету (МОК). В аеропорту їй довелося просити захисту у токійської поліції. Вона попросила надати їй політичний притулок у Польщі і її запит був задоволений.