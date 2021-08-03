24-річна Христина Тімановська отримала гуманітарну візу від Польщі і знаходиться в її посольстві в Токіо

Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування тверджень про те, що Білорусь намагалася насильно відправити з Токіо до Мінська бігунку Христину Тімановську. Про це повідомляє ВВС.

«Нам необхідно встановити всі факти. На що може знадобитися час. А поки що наша перша турбота – це спортсменка», – сказав представник МОК Марк Адамс.

Зараз 24-річна Христина Тімановська отримала гуманітарну візу від Польщі і знаходиться в її посольстві в Токіо. За словами її представників, очікується, що спортсменка залишить Японію в середу.

Скандал з Христиною Тімановською: коротко

1 серпня спортсменку Христину Тімановську спробували насильно вивезти з Японії після того, як вона різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників. Дівчина опублікувала у своєму Instagram відео, у якому обурилася, що їй доручили біг на 400 метрів, тоді як вона спеціалізується в бізі на 200 метрів. Також вона звинуватила спортивних функціонерів у тому, що вони щось наплутали з документами інших спортсменок.

Після того, як Тімановську силоміць доставили в токійський аеропорт, вона попросила про допомогу в японської поліції і заявила, що не буде повертатися в Білорусь, оскільки боїться, що її посадять до в’язниці. Це допомогло їй уникнути реєстрації і посадки на літак.

Одразу увечері того ж дня їй запропонували допомогу Польща і Чехія, хоча сама спортсменка хотіла просити притулку в Австрії.