1 січня пам'ять Степана Бандери в Україні вшановують смолоскипною ходою

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту до Міністерства закордонних справ України через ходу до дня народження Степана Бандери, що відбулась у Києві 1 січня. Дипломати назвали традиційну ходу спробою «героїзувати колабораціоністів і вбивць білоруського народу».

«Безкарне вшанування ідейними спадкоємцями кривавих катів Хатині та тисяч інших білоруських міст та сіл своїх "героїв"-убивць є нічим іншим як образою пам'яті наших предків, які загинули у смертному бою за свободу та незалежність білоруського народу», – заявили у Посольстві Білорусі в Україні.

«Рішучий протест» Білорусі, як ідеться в заяві Посольства, викликаний «зростанням радикалізації антибілоруської позиції України», про що нібито свідчить потурання демонстративному вшануванню пам’яті Степана Бандери.

У Міністерстві закордонних справ України ноту протесту від Білорусі поки що не коментували.

1 січня в Україні вшановують ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху Степана Бандери, який народився у цей день. Хода на честь Степана Бандери відбувається щороку у Львові та в інших містах, зокрема, у Києві. Цьогоріч день народження Степана Бандери відзначали у 20 регіонах.