Голова Служби охорони державного кордону Литви Рустам Любаєв заявив, що білоруські прикордонники змінили тактику проштовхування нелегальних мігрантів на її територію. За його словами, нова тактика ускладнює литовським прикордонникам затримання мігрантів.

«Ми помітили, що змінилася тактика – білоруські силовики заштовхують у Литву невеликі групки мігрантів – по 3-5 осіб, це ускладнює процес пошуку цих груп, їх фіксування та затримання. Однак цих людей затримують", – сказав у понеділок вранці Любаєв у коментарі місцевому мовнику LRT, пише Delfi.

Від початку серпня, коли прикордонники отримали право не впускати іноземців, які переходять кордон із Білоруссю у заборонених місцях, до Литви не впустили близько 7250 осіб. Водночас цього року до Литви незаконно потрапили понад 4000 мігрантів.

Литва та інші країни Заходу вважають, що організованим напливом мігрантів Білорусь мститься за введені санкції, пов'язані з розправою з опозицією, і називає це гібридною атакою мінського режиму.

В неділю литва впустила на свою територію двох мігрантів «з гуманітарних причин», а 70 – не впустила.

Нагадаємо, раніше мігранти розповіли журналістам, що прориваються до ЄС не з власної волі. Мігранти стверджують, що їм обіцяли, що ЄС їх прийме. Тепер деякі з них готові повернутися додому, але білоруські прикордонники їх не пускають.