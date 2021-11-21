Десятки людей хотіли б повернутися додому, однак білоруські прикордонники не дають їм це зробити

Мігранти з Іраку, які перебувають на кордоні Білорусі з Литвою, витратили на авіаквитки та візу до Білорусі від 3,5 до 4 тис. доларів США. Наразі вони чекають на допомогу від іракського посольства в Москві, аби повернутися додому, повідомляє портал Delfi з посиланням на нелегалів на нейтральній смузі литовсько-білоруського кордону неподалік від Шальчинінкая (Литва).

Громадянин Іраку курдського етнічного походження розповів журналістам, що разом із ще десятком людей хотів би повернутися додому, однак білоруські прикордонники не дають їм це зробити. На кордоні нелегали вже 10 днів, а самих їх сюди привезли із Мінська.

«Вони всюди йдуть за нами. Ми намагалися повернутись, але вони повертають нас назад», – розповів нелегал.

За його словами, білоруські військовослужбовці привезли мігрантів до кордону на військових вантажівках при тому, що у них були діючі візи. До деяких людей застосовували силу. На уточнююче запитання, співрозмовник журналістів судячи з усього побоявся відповідати.

Відповідаючи на запитання, чому вони приїхали саме до Білорусі мігрант розповів, що їм пообіцяли легальний в'їзд до Європи.

«Усі сюди їхали, бо обіцяли, що Європа прийме всіх. Легально. Що можна буде легально перейти кордон», – розповів він.

Мігрант також розповів, що за квитки на літак та візу вони заплатили від 3,5 до 4 тис. доларів. Нині вони чекають на допомогу від іракського посольства в Москві, номер їм дали литовські прикордонники.

Також мігрант сказав, що наразі вже в Іраку знають, що потрапити до ЄС не так просто, як обіцяють.

Польські прикордонники раніше публікували відео, як білоруські солдати ламають огорожу на кордоні, щоб допомогти мігрантам прорватися до сусідньої країни. Подібне відео про те, як білоруські силовики женуть мігрантів до кордону, також публікували литовські прикордонники.