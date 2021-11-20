Польські прикордонники за п’ятницю, 19 листопада, відбили 195 спроб мігрантів з території Білорусі прорвати білорусько-польський кордон. За пособництво мігрантам у прориві кордону, зокрема, затримали двох українців.

За інформацією прикордонників, загалом було затримано п’ятеро іноземців, серед яких, окрім двох українців, також був громадянин Німеччини. Щодо 82 іноземців було ухвалено рішення про виїзд з території Польщі.

Загалом кількість спроб прориву білорусько-польського кордону зменшилася. Якщо за п’ятницю таких спроб було 195, то в четвер – 250, а в середу – 501.

W piątek 19.11 na granicy #funkcjonariuszeSG odnotowali 195 prób jej nielegalnego przekroczenia.Zatrzymanych zostało 5 cudzoziemców. Wobec 82 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy i ob.Niemiec.#NaStraży pic.twitter.com/mO0KxUpfiP — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

До Польщі з території Білорусі прориваються жителі країн Близького Сходу, Азії та Африки, які прилетіли до цієї країни літаками. Наразі криза на білорусько-польському кордоні послабла.

Активні спроби прориву мігрантів до ЄС через Польщу, а також Латвію і Литву почалися з літа 2021 року. Різке загострення ситуації на білорусько-польському кордоні почалося у ніч на 8 листопада. У ЄС вважають, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не зупиняє потік мігрантів і сприяє йому в знак помсти проти санкцій, які ЄС ввів проти білоруської влади за придушення протестів та опозиції.

Мігрантам у прориві кордонів ЄС допомагали білоруські силовики. Однак, за словами Лукашенка, він не буде з’ясовувати, хто саме це робив.