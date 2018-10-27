Білоруські та українські компанії підписали контракти на понад 100 млн доларів

ЕкономікаАндрій Стець, 27 жовтня3400

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На I Форумі регіонів Білорусі й України, що проходив в Гомелі 25-26 жовтня, білоруські та українські компанії, підприємства, організації підписали контракти на 101 млн доларів. Про це повідомив голова Білоруської торгово-промислової палати Володимир Улахович, інформує «Белта».

«Загальна сума підписаних контрактів становила 101 мільйон доларів США. Це дуже хороший портфель, який вдалося сформувати під час форуму», - сказав Улахович.

За його словами, нові контракти укладено практично в усіх основних галузях.

«У їх числі - машинобудування, нафтохімія, текстильна промисловість. Це цілий ряд підприємств, які вже традиційно працюють на українських ринках, проте є й нові партнери, нові контракти й угоди», - додав голова Білоруської торгово-промислової палати.

Зауважимо, що за 9 місяців 2018 року в балансі українського ринку дизпального частка білоруських виробників скоротилася з 43% до 35% в порівнянні з минулим роком, в той час як частка поставок з Росії зросла з 28% до 37%.

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