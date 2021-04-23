51% респондентів згодні з тим, що керівники держави і державні службовці зобов'язані у робочий час спілкуватися державною мовою

Більшість громадян України в усіх регіонах поділяють фундаментальні засади державної мовної політики. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Згідно з результатами дослідження, з тим, що всі громадяни України мають володіти державною мовою, цілком згодні 40% респондентів, скоріше згодні 39%. Водночас зовсім не погоджуються з цим 4% опитаних, скоріше не згодні 12%, ще 3% - важко сказати.

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Водночас 51% респондентів цілком згодні з тим, що керівники держави і державні службовці зобов'язані у робочий час спілкуватися державною мовою, скоріше згодні 31%. Повну незгоду висловили 4% опританих, а скоріше не згодні 10%.

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Те, що більшість предметів в усіх державних навчальних закладах має викладатися державною мовою, підтримують 45% респондентів, ще 32% скоріше згодні з цим, а 11% - скоріше не згодні. Зовсім із цим не погоджуються 6%.

Згідно з дослідженням, 5% громадян вважають питання використання різних мов в Україні однією з найгостріших проблем держави. Ще 28% вважають, що мовне питання досить серйозне, але є й актуальніші проблеми. 27% українців не вважають мовні питання гострими за окремими винятками, а для 32% ця проблема взагалі надумана.

Бизько 16% опитаних стверджують, що вони чи члени їхніх родин стикаються з негативним ставленням з боку інших людей через свою рідну мову. Серед тих, хто вважає рідною українську мову, про випадки негативного ставлення сказали 12%, а серед тих, кому рідною є російська, – 20%. Причому серед останніх більшість проживає у Південному та Східному регіонах. Це наштовхує на думку, що частина цих людей, імовірно, не стикалася з випадками негативного ставлення, однак є вразливими до месиджів російської пропаганди про нібито утиски російської мови в Україні, зазначають соціологи.

Дані дослідження засвідчують, що більшість громадян (54%) підтримує запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування, але ситуації різниться у регіональному розрізі. Зокрема, у Південному та Східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю ідею, водночас в обох регіонах третина громадян підтримує цю норму закону. В електоральному розрізі найбільше прихильників цього рішення серед виборців «Батьківщини» та «Європейської солідарності». Серед виборців «Слуги народу» 62% підтримують, 34% – ні. Серед прихильників «Опозиційної платформи – За життя» підтримують це рішення 22%, не підтримують – 73%.

Результати дослідження свідчать, що на тлі розгортання пандемії та загострення соціально-економічних та безпекових проблем громадяни вважають відносно маловажливими питання використання різних мов в Україні.

«5 відсотків громадян вважають питання використання різних мов в Україні однією з найгостріших проблем держави. Ще 28% вважають, що мовне питання досить серйозне, але є й більш актуальні проблеми. 27 відсотків українців не вважають мовні питання гострими за окремими винятками, а для 32 відсотків ця проблема взагалі надумана», – йдеться в повідомленні.

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Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж протягом 16–27 лютого 2021 року. Загалом було опитано 2003 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.

Крім того, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.