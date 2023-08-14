Меморіал хоче, щоб такі ініціативу підхопили заклади у всіх регіонах

Платформа пам’яті «Меморіал» ініціює нову традицію вшанування полеглих Героїв. Планується до Дня захисників і захисниць України висадити калинові алеї, кожен кущ якої символізуватиме одного Героя, який загинув за Україну.

Для реалізації задуму команда «Меморіалу» запустила краудфандингову кампанію. Потрібно зібрати 72 тисячі гривень, щоб забезпечити саджанцями, інформаційними таблицями та буклетами про догляд за калиною 50 закладів освіти у різних куточках України. Ідею підтримала «Нова пошта», яка покриє логістичні витрати.

«Наша команда вірить, що акція “Калина пам’яті” допоможе зберегти спогади про всіх полеглих Героїв. Ми зможемо залучити наших дітей до традицій вшанування, підтримаємо учнів та освітян, які втратили найдорожчих… Нам дуже важлива підтримка, адже це не лише можливість реалізувати задум, але й спільне творення традицій, тих, які для нас усіх актуальні і важливі, які зроблять нас міцнішими», — коментує шеф-редакторка «Меморіалу» Анастасія Абрамець.

Команда платформи пам’яті «Меморіал» збирає перелік закладів освіти, які хочуть взяти участь у акції «Калина пам’яті». Подати заявку на участь може кожен заклад освіти. Тоді почнеться збір коштів на реалізацію ідеї. Якщо вдасться зібрати більшу суму, залучать більше шкіл. Метою є висадити калинові алеї на території всіх закладів освіти України.

Школам нададуть інструкції та рекомендації щодо висадки і догляду за рослинами, інформаційні таблиці, кількість саджанців відповідно до кількості загиблих військових, близьких школі (колишніх учнів, освітян, рідних і близьких вчителів та нинішніх учнів).

Калинові алеї на подвір’ях шкіл висадять 29 вересня о 9:00, напередодні Дня захисників і захисниць України.

Підтримати проект можна тут.